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Тарас Козак добавил родственника в структуру собственности «112 Украина»

от Telekritika
От Telekritika 344
Главная Новости Тарас Козак добавил родственника в структуру собственности «112 Украина»

Какая доля у нового совладельца телеканала — определить невозможно.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 января позволил телеканалу «112 Украина» (ООО «ТРК «112-ТВ») прописать в спутниковую лицензию смену конечных бенефициарных собственников. Кроме Козака Тараса Романовича канал указал Козака Олега Михайловича.

Член Нацсовета Олег Черныш сообщил, что телеканал 4 раза на протяжении 2019-го обращался с переоформлением лицензии по разным вопросам, и регулятор просил прописать данные о бенефициарах, но только теперь канал выполнил требования ведомства.

В обнародованном документе не понятно, на каком уровне в схеме собственности появился Олег Козак.

Отметим, что в государственном реестре предприятий в качестве бенефициара фигурирует только Тарас Козак.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – нардепа, сопредседателя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина.

Олег Козак – родственник Тараса Козака, по данным львовских СМИ, он входил в группу лиц, которые руководили активами Тараса Козака совместно с братом Тараса Козака Богданом Романовичем и двоюродным братом Козаком Богданом Михайловичем.

Тарас Козак владеет жилым домом в Сокольниках возле Львова, а в Киеве арендует дом у компании «Спорт-тур», собственница которого – жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО «Экспонент» в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности «Керамбудом» и «Капитал плазой» (Львов). Приемная нардепа Тараса Козака в Киеве расположена в одном здании с офисом Виктора Медведчука. Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что Тарас Козак и Виктор Медведчук вместе летают из Москвы в Киев

Фото: pixabay

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