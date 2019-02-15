❗ Sweet.tv защитил эксклюзивное право на показ фильма «Донбасс» Лозницы в интернете

Картина доступна только в сервисе интерактивного телевидения Sweet.tv – как на сайте www.sweet.tv, так и в специальном приложении для смарт телевизоров и мобильных устройств. Несмотря на это, за день до премьеры один из порталов выложил фильм в сеть. Sweet.tv был вынужден обратиться к правообладателю, и в результате были приняты меры по изъятию фильма «Донбасс» из свободного доступа в интернете.

«Прекратить нарушение авторских прав в течение суток удалось путем переговоров, без привлечения киберполиции. Анализ показал, что выложенная в открытый доступ копия была пиратской, а ее источник пока что не найден. Сложившаяся ситуация вызвала широкий резонанс и спровоцировала негодование пользователей», – говорится в сообщении компании.

Прокат фильма «Донбасс» в кинотеатрах состоялся осенью 2018 года. Еще одна возможность для создателей фильма получить прибыль – это продажа права на эксклюзивный показ онлайн-кинотеатру, которые получил сервис Sweet.tv. «Многие новостные ресурсы поддержали пиратство и сообщили, что теперь« Донбасс» доступен к просмотру совершенно бесплатно. Таким образом, было нарушено авторское право, а также права оператора интерактивного телевидения Sweet.tv. И тем и другим нанесен финансовый ущерб», – говорится в релизе.

Мы должны понимать, что только благодаря защите легального контента можно развивать украинское кино

Директор Sweet.tv Александр Резунов сетует на отсутствие культуры потребления: «Мы должны понимать, что только благодаря защите легального контента возможно развивать украинское кино. Благодаря прокату, в том числе и в онлайн-среде, в нашем случае на Sweet.tv, создатели фильмов получают средства. Они могут быть направлены на создание новых независимых шедевров, развитие индустрии в целом. На сегодняшний день уже отмечается положительная тенденция: все больше украинцев принципиально отказываются от нелегального контента. Тем не менее, нужно продолжать прилагать усилия к тому, чтобы культура потребления контента росла. И это действительно вопрос культуры, а не материальных возможностей. Стоимость просмотра легального фильма совсем маленькая: «Донбасс» на Sweet.tv стоит, к примеру, всего 10 гривен», – отметил он.

В комментарии «Телекритике» Александр Резунов рассказал, что сервис получил эксклюзивные права по платной модели на срок с 1 февраля до 31 марта, телеправа на фильм станут доступными со средины апреля.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» – нашумевшая трагикомедия о событиях на Востоке Украины. Кинолента получила премию Каннского фестиваля в секции «Особый взгляд» за лучшую режиссерскую работу и «пронзительный взгляд на войну на его родине, в Украине». Кроме того, «Донбасс» был отобран комитетом от Украины для номинации на «Оскар».

Напомним, в начале февраля киберполиция закрыла 56 нелегальных онлайн-кинотеатров.

Фото: скриншот из «Донбасса»