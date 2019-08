«Свинку Пеппу» продают за $4 миллиарда

Американский производитель игрушек Hasbro купит канадскую компанию Entertainment One, владеющую правами на мультсериал «Свинка Пеппа», за $4 миллиарда . Об этом сообщается на сайте компании.

Акционеры Entertainment One получат по $6,8 доллара за акцию, что на 31% выше их средней цены за последние 30 дней. В портфель Hasbro уже входят Furby, My Little Pony, «Трансформеры» и игра «Монополия».

В будущем Hasbro планирует расширить свою деятельность в сфере кино и телевидения. Основным направлением будут детские проекты. Руководители студии Entertainment One собираются присоединиться к команде Hasbro.

«Свинка Пеппа» – основной актив Entertainment One. По состоянию на осень 2018 года он принес компании больше $1 миллиарда дохода.

«Свинка Пеппа» переведена на более чем 40 языков и транслируется в 180 странах, сообщает ВВС со ссылкой на Entertainment One. В Китае сериал набрал около 34 миллиардов просмотров в местных видеосервисах.

