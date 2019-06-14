⚡Светлана Катренко покидает прямые эфиры «Ранку з Україною»
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⚡Светлана Катренко покидает прямые эфиры «Ранку з Україною»

от Telekritika
От Telekritika 248
Главная Новости ⚡Светлана Катренко покидает прямые эфиры «Ранку з Україною»

Сегодня, 14 июня, Светлана Катренко провела свой последний утренний эфир на канале «Украина». Как сообщила пресс-служба телеканала, телеведущая решила взять паузу, чтобы осуществить свою мечту, однако со зрителями «Ранку з Україною» не прощается.

«Ранок з Україною» – это лучшая команда моих близких, любимых людей, говорит Светлана Катренко. У меня есть небольшая мечта, которую я давно собиралась осуществить, но не хватало времени. Я хочу пожить какое-то время за границей, у моря. И в этом году я наконец займусь этим».

За время работы в «Ранку з Україною» Светлана провела порядка 400 прямых эфиров.

«Любимый канал я не оставляю. Когда мы сообщили о новых ведущих, я получила столько сообщений от зрителей, что стало ясно – оставлять их нельзя. Поэтому с командой «Ранку з Україною» мы уже придумали кое-что особенное летнее для людей, которые смотрят и любят нас. Так что скоро увидимся», – говорит ведущая.

«Мы благодарны Светлане за то, что не просто была с нами, а жила проектом «Ранок з Україною»! Спасибо за креативные идеи, смелость, желание, открытость и честность, а еще любовь к зрителю и команде, которую она не скрывала. Верим, что новый этап в жизни будет не менее важным и успешным, чем работа в «Ранку». Чего и желаем», – говорит руководитель проекта Валерия Лозгачева.

Кто станет новой ведущей или ведущим программы «Ранок з Україною» –­ канал «Украина» объявит совсем скоро. Кстати, сейчас поговаривают, что канал ведет переговоры с Анатолием Анатоличем, а как мы помним, у ведущего большой опыт работы в утренних проектах. Взять даже «Сніданок з «1+1″», где Анатолич приветствовал украинцев с добрым утром с 2013 по 2015 год. Правда, о нем ли речь – пока неясно.

Заглавное фото: «Украина»

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