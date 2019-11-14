«Суспільне» снимает документальный сериал о войне

«Суспільне мовлення» начало работу над документальным телесериалом о войне в жанре роуд-муви, сообщает пресс-служба канала.

Проект получил рабочее название «На Восточном фронте» и будет состоять из 10 документальных фильмов. Его идея — показать, что происходит вдоль линии разграничения.

Ведущими будут Юрий Макаров и Евгений Степаненко. Они проедут вдоль всей линии разграничения от Широкино в Станице Луганской, чтобы увидеть собственными глазами и рассказать зрителям, что сейчас происходит на Донбассе.

Зрителей ждет много эксклюзивного контента. Например, патрулирование на борту корабля с морскими пограничниками. В каждой серии ведущие будут знакомить зрителей с людьми войны: военными, местными жителями и волонтерами. Главным героем первой серии станет командир 503 батальона морской пехоты Вадим Сухаревский.

«Суспільне мовлення» планирует показать документальный телесериал в начале 2020 года. Продюсером проекта стала Евгения Подобная.

Напомним, «UA: Суспільне» сняло ряд документальных фильмов о войне на Донбассе, среди которых «Синдром войны. Я вернулся», «Мирная птица», «Cлавянск. Незабытое», «Мариуполь. 5 лет со дня освобождения», «Аэропорт. Невозврат» и другие.

Фото: Евгения Подобная

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