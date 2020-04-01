Суспільне радіо будет вещать еще в 13 городах Украины

С 1 апреля 2020 года радиоканалы Суспільного UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь и UA: Радіо Культура начинают FM-вещание еще в 13-ти городах Украины, сообщает пресс-служба.
UA: Українське радіо будет вещать в таких городах:
- Токмак (Запорожская обл.) — 90,2 FM;
- Попельня (Житомирская обл.) — 89,9 FM;
- Добровеличковка (Кировоградская обл.) — 90,7 FM;
- Зачепиловка (Харьковская обл.) — 103,7 FM.
UA Радіо Промінь:
- Винница — 100,3 FM;
- Запорожье — 106,2 FM;
- Полтава — 100,0 FM;
- Ровно — 103,0 FM;
- Дубровица (Ровенская обл.) — 99,5 FM;
- Заречное (Ровенская обл.) — 104,9 FM;
- Купянск (Харьковская обл.) — 98,9 FM.
UA Радіо Культура:
- Николаев — 100,1 FM;
- Полтава — 89,5 FM.
«Наша цель — чтобы как можно больше украинцев получили доступ к качественному радиоконтенту. Именно теперь, когда Украина борется с эпидемией COVID-19, ценность объективной правдивой информации становится очевидной», — прокомментировал член правления UA: Суспільне мовлення, ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин.
Напомним, UA: Українське радіо охватывает более 190 FM-частот. FM-сеть UA Радіо Промінь в течение последних 5-ти лет увеличилась в пять раз. Сейчас это 63 FM-частоты в 24 областях Украины. FM-сеть UA: Радіо Культура выросла втрое — до 49 FM-частот в 23 областях Украины.
Напомним также: ранее стало известно, что «Громадське радіо» начало вещание в Киеве.
Фото: unsplash
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