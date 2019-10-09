НовостиТВ

«Суспільне» продлило второй сезон проекта «UA:Казки»

от Telekritika
От Telekritika 549
Главная Новости «Суспільне» продлило второй сезон проекта «UA:Казки»

Еще больше динамичных сюжетов, мистических героев и приключенческих историй.

Для юной аудитории уже подготовили 19 новых аудиосказок на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба «UA:Общественное вещание».

Октябрьские новинки озвучили телеведущий Евгений Клопотенко, солистки группы Dakh Daughters Анна Никитина, Руслана Хазипова и Соломия Мельник, участница группы «ЦеШо» Маруся Ионова и рэп-исполнитель Вова из Львова. Сказки доступны для прослушивания уже сегодня, 9 октября, на сайте «UA:Казки».

Неизменной осталась возможность скачать с сайта детские раскраски авторства художницы Евгении Гайдамаки.

Напомним, второй сезон проекта «Общественного» «UA:Казки» стартовал в сентябре. К концу 2019 года на сайте постепенно опубликуют сотни новых историй. Среди них – 70 украинских народных сказок, 20 историй народов мира, еще 10 – сказки национальных меньшинств.

Фото: «UA:Общественное вещание»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Ну-ка, дети, станьте в ряд: LinkedIn запускает сервис...

12.02.2019

👩‍⚕Супрун пристыдила канал «Украина» за запрос о последствиях...

23.08.2019

Звезда фильма «Зови меня своим именем» снялся для...

01.03.2018

На Pornhub ищут видео с Джокером

09.10.2019

? Лебедева уверяет, что Аласания манипулирует. Президент обещает...

01.02.2019

Исполнять обязанности главы Госкино будет Юлия Шевчук

02.10.2019

Дурнев все испортил в новом тизере будущего шоу

30.07.2018

Меланья Трамп и Барак Обама похихикали на похоронах...

23.04.2018

«Неизбежная война»: на «1+1» покажут фильм о новейшей...

28.08.2018

?️‍♂️ Что нужно знать о сериале «Звонарь» и...

01.04.2019