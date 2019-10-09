«Суспільне» продлило второй сезон проекта «UA:Казки»

Для юной аудитории уже подготовили 19 новых аудиосказок на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба «UA:Общественное вещание».

Октябрьские новинки озвучили телеведущий Евгений Клопотенко, солистки группы Dakh Daughters Анна Никитина, Руслана Хазипова и Соломия Мельник, участница группы «ЦеШо» Маруся Ионова и рэп-исполнитель Вова из Львова. Сказки доступны для прослушивания уже сегодня, 9 октября, на сайте «UA:Казки».

Неизменной осталась возможность скачать с сайта детские раскраски авторства художницы Евгении Гайдамаки.

Напомним, второй сезон проекта «Общественного» «UA:Казки» стартовал в сентябре. К концу 2019 года на сайте постепенно опубликуют сотни новых историй. Среди них – 70 украинских народных сказок, 20 историй народов мира, еще 10 – сказки национальных меньшинств.

Фото: «UA:Общественное вещание»