«Суспільне» предоставит сигнал для ретрансляции мероприятий ко Дню памяти жертв голодомора

23 ноября в эфире «Суспільного мовника» состоится трансляция официальных мероприятий ко Дню памяти жертв голодомора при участии первых лиц государства. Об этом сообщает «Суспільне».

Трансляция будет доступна для ретранслирования всеми национальными телеканалами страны.

Открытый сигнал без титров в режиме clean feed, формат SD, 16: 9 предоставят всем желающим через ГКУ РРТ с 15:30 до 16:10.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины внес в список стратегических предприятий «Суспільне» (НСТУ) и еще три объекта.

Фото: Александра Йорк

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