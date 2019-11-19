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«Суспільне» покажет собственный фильм «Майдан Гідності» 

от Telekritika
От Telekritika 268
Главная Новости «Суспільне» покажет собственный фильм «Майдан Гідності» 

Документальный фильм сняли ко Дню достоинства и свободы.

21 ноября телеканал “UA: Перший” покажет документальный фильм, который сняла команда “Суспільного” ко Дню достоинства и свободы. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Создатели фильма «Майдан Гідності» попытались соединить историю об определяющих для Украины событиях: Революции на граните 1990 года, Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года.

По словам сценариста фильма Максима Волобоева, все три революции были определяющими для Украины и начинались и продолжались на площади Независимости.

«Хотелось подойти с другого ракурса, посмотреть на всю эту историю в целом, не вдаваясь в обычную хронологию, а показать площадь Независимости как пространство, как место. В фильме мы рассказали о Майдане, который стал энергетической концентрацией силы для украинцев», — отметила исполнительный продюсер Екатерина Феленюк.

В съемках фильма приняли участие известные деятели культуры, активисты, журналисты и политики, которые пережили лично не одну революцию на Майдане. Среди них — ведущая политического ток-шоу «Обратный отсчет» Мирослава Барчук, политический эксперт Алексей Доний, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, актер театра и кино Евгений Нищук, адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, участники группы «ТНМК» Фоззи (Александр Сидоренко) и  Фагот (Олег Михайлюта) и другие.

Фото: Корреспондент.net

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