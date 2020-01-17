Суркисы подали иск против Порошенко из-за сорванной сделки по «1+1». У Порошенко все отрицают

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск против пятого президента Петра Порошенко в Лондонский международный арбитраж, требуя компенсации минимум $140 млн за невыполнение условий сделки о покупке доли в телеканале «1+1«. Об этом со ссылкой на источник пишет ZN.UA. Порошенко считает иск Суркисов безосновательным и говорит, что не заключал с ними соглашения по телеканалу «1+1».

«Зеркало недели» уведомляет, что Петр Порошенко в 2015 году хотел выкупить у Суркисов 25% доли телеканала за $140 млн с рассрочкой на восемь лет, но после заключения контракта передумал. После национализации «ПриватБанка» в 2016 году и конвертации денег Суркисов в капитал уже государственного банка, Порошенко якобы предложил при посредничестве Александра Грановского вернуться к сделке и заплатить им их же деньгами из «Привата». Суркисы отказались.

«Иск подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех последующих месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований, после чего ориентировочно в мае 2020-го состоится первое заседание», — сообщает издание.

Иск Суркисов против Порошенко может повлиять на судебный процесс «ПриватБанка» против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые в Лондонском суде настаивают, что национализация банка была политическим решением. Юристы, имевшие отношение к сделке, сказали изданию, что в договоре было предусмотрено, что его регулирует английское право. Соответственно, в спорных случаях стороны должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж.

В пресс-службе партии «Европейская солидарность» отметили, что Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в телеканале «1+1» и никому не давал соответствующих поручений.

Порошенко категорически отвергает обвинения и считает иск Суркисов полностью безосновательным. Также он считает, что информацию об иске распространили в СМИ по инициативе бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. «Он (Порошенко — ред.) категорически отвергает обвинения, распространяемые в СМИ, и считает «иск» полностью безосновательным. Информация об «иске», вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев «ПриватБанка». Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать «иск» против Порошенко является намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне», — уведомляет пресс-служба ЕС.

О том, что Суркисы будут судиться с Порошенко по делу о национализации «ПриватБанка», в мае 2019 года анонсировал Игорь Коломойский. По его словам, Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около $240-250 миллионов. Также он заявлял, что Порошенко отнял у него банк, потому что хотел получить «1+1». В схеме структуры собственности канала «1+1», отображенной на сайте телеканала, доля Игоря Суркиса составляет 24,65595%.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами «ПриватБанка». НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский — акционеры телеканала «1+1», что свидетельствует о связи Суркисов с «ПриватБанком». Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. Следующее заседание в этом деле назначено на 31 января. После окончательного решения суда в деле Суркисов будет продолжено рассмотрение дела об отмене национализации «ПриватБанка«.

Фото: Александра Йорк

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