👩‍⚕Супрун пристыдила канал «Украина» за запрос о последствиях экзорцизма

21 августа в пресс-службу Министерства охраны здоровья поступил запрос от телеканала «Украина» о последствиях сеансов экзорцизма. Об этом исполняющая обязанности Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила в своем Facebook.

Отмечается, что в запросе просили предоставить комментарий по следующим вопросам:

Какие могут быть последствия для здоровья человека после сеансов экзорцизма, изгнания дьявола и других оккультных обрядов? Стоит ли людям, нуждающимся в психологической помощи, обращаться к так называемым целителям и священникам-экзорцистам за помощью?

«Сомневаюсь, что Министерству финансов поступают запросы от телеканалов с просьбой о видеокомментарии о деревьях, на которых растут деньги, а Министерству инфраструктуры – про плоскую землю и трех слонов, на которых она держится», отметила Ульяна Супрун.

Она также поинтересовалась, почему из всех общественно важных тем, о которых потенциально можно рассказать большой аудитории, выбирают темы именно такого характера, а не о вакцинации, репродуктивном здоровье, здоровом образе жизни или изменениях в медицинской системе. «В руках медиа также ответственность за здоровье граждан. Качество вашего контента – это и о качестве нашей информационной среды, и о безопасности. Перестаньте гоняться за “злыми духами” и пережитками прошлого», – подчеркнула и. о. главы МОЗ.

Она посоветовала представителям СМИ «перестать гоняться за “злыми духами” и пережитками прошлого». «Попробуйте больше времени посвятить детальному освещению правды и ценным для развития общества темам», – подытожила Супрун.

Напомним, Ульяна Супрун в июле в своем блоге уверяла, что телепросмотр приводит к смерти.

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