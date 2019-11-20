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Суперфинал «Танців із зірками» состоится 24 ноября

от Telekritika
От Telekritika 410
Главная Новости Суперфинал «Танців із зірками» состоится 24 ноября

Скоро будут известны имена победителей.

24 ноября в 21:00 на телеканале «1+1» состоится суперфинал шоу «Танці із зірками», по результатам которого станут известны имена победителей проекта. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Финальный прямой эфир будет разделен на три танцевальных этапа. На первом — каждая пара продемонстрирует премьерный номер в проекте. Так, Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым выступят с пасодоблем, Ксения Мишина и Женя Кот исполнят фокстрот, а Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцуют линди-хоп.

На втором этапе участники покажут свой танец, который стал самым популярным по мнению зрителей, а на третьем –  пары покажут свое мастерство в «Танцях за життя».

В суперфинале также выступят специально приглашенные артисты, имена которых пока держат в тайне. 

Напомним, 17 ноября на телеканале «1+1» прошел полуфинал «Танців з зірками».

Фото: пресс-служба «1+1»

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