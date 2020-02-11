Суд удовлетворил иск Join UP! против телеканала «Еспресо»

8 января 2019 во время передачи «Шустрова Live» прозвучала информация о том, что туроператор Join UP! задолжал круглые суммы своим зарубежным партнерам. Вскоре после этого туроператор подал в суд на телеканал «Еспресо».

Согласно официальному релизу Join UP!, «… видеосюжет не содержал никаких достоверных доказательств в озвученных обвинениях и ссылок на любые информационные источники». В частности в программе туроператор был обвинен в задолженности перед египетской компанией Flash tour. Была названа и сумма долга — более $2,5 млн.

Туроператор подал иск в Хозяйственный суд города Киева, который в результате удовлетворил его, и обязал телеканал опровергнуть недостоверную информацию. Ответчик, то есть «Еспресо», подал апелляцию на данное решение в Северный апелляционный хозяйственный суд. Однако апелляция была приостановлена решением Северного апелляционного хозяйственного суда, а решение Хозяйственного суда города Киева осталось без изменений и вступило в силу 13 января 2020 года. Решение должно было быть выполнено до 3 февраля 2020 года. Однако никаких опровержений на данный момент телеканал не предоставил.

«Мы выиграли суд и защитили свою честь как надежного туроператора и бизнес-партнера, который работает прозрачно и законно. Поэтому никому не позволим распространять ложь и фейки», — прокомментировал Дмитрий Сероухов, CEO компании Join UP!.

«Телекритика» обратилась за комментарием к телеканалу и ожидает ответа.

Напомним: ранее стало известно, что «Еспресо» отказался от ряда программ.

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