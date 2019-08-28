Суд освободил главреда «РИА Новости Украина»

28 августа суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает «Громадське».

Согласно этому решению, Вышинского сразу освободили из-под стражи.

«Громадське» уточняет, что меру пресечения изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве, и с тех пор находится под арестом. В связи с арестом журналиста в офисе «РИА Новости Украина» проходил обыск. Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене, свержении конституционного строя, сепаратизме, разжигании национальной розни и незаконном хранении оружия. Сам Вышинский отвергает все обвинения.