Студия «Квартал 95» расширила сотрудничество с Eccho Rights

Студия «Квартал 95» передала шведской дистрибьюторской компании право представлять на международных рынках ряд своих продуктов. Об этом сообщила пресс-служба «Квартала».

После семи лет сотрудничества было принято решение расширить пакет проектов. Таким образом, за время совместной работы формат телевизионного шоу «Рассмеши комика» и сериал «Слуга народа» были проданы и реализованы в десятках стран по всему миру.

Eccho Rights теперь имеет право представлять и реализовывать по всему миру самые успешные продукты «Квартала», которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке.

Как сообщает российский телеканал СТС, речь идет о покупке прав на показ сериала «Папик». Таким образом, СТС купил права не напрямую у студии, а у дистрибьютора.

Напомним, ранее ТНТ показал украинский сериал «Слуга народа».

Фото: «Квартал 95»

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