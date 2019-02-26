🚀 Стриминговые сервисы Hulu и YouTube на высоте благодаря ТВ-услуге
ИнтернетНовости

🚀 Стриминговые сервисы Hulu и YouTube на высоте благодаря ТВ-услуге

от Telekritika
От Telekritika 15
Главная Интернет 🚀 Стриминговые сервисы Hulu и YouTube на высоте благодаря ТВ-услуге

По данным MoffettNathanson, обе компании уже пошатнули лидерство в США Sling TV и DirecTV Now. В IV квартале 2018 года количество подписчиков сервисов выросло на 400-500 тыс.

Согласно данным отчета MoffettNathanson портала Multichannel, на конец прошлого года абонентская база услуги Hulu + Live TV, по которой идет ОТТ-вещание линейных телеканалов, насчитывала около 1,7 млн новых пользователей и сейчас сервис по этому показателю обходит DirecTV Now, который потерял в IV квартале 267 тыс. подписчиков. Тем временем, количество пользователей YouTube TV, который запустился весной 2018, приближается к отметке 1 млн пользователей.

В IV квартале 2018 года по данным MoffettNathanson, вся экосистема платного телевидения в США потеряла около 247 тыс. абонентов (по данным Cord Cutter News, пятерка самых крупных американских операторов платного ТВ за IV квартал 2018 года потеряла более миллиона подписчиков). 

Напомним, что Walt Disney Company серьезно настроена на развитие видеосервиса Hulu после сделки по приобретению активов компании 21st Century Fox, а Hulu, в свою очередь, поднял тарифы спустя неделю после Netflix.

Также заметим, что в 2018 году количество YouTube-каналов, у которых насчитывается более миллиона подписчиков, выросло практически в два раза.

Фото: Getty Images

Вас так же может заинтересовать

Hulu идет по тарифным следам Netflix

24.01.2019

💰 Ирина Рубис нашла инвестора для ekonomika+

04.02.2019

«1+1 медиа» не станет лишать зрителей каналов Nickelodeon,...

16.02.2018

⚡🔥 Зураб Аласания уволен с поста главы Общественного...

31.01.2019

Программы «Схемы» и «Наші гроші» могут убрать из...

20.12.2018

О чем говорил Марк Цукерберг в Конгрессе США

11.04.2018

Группа «1+1 медиа» первой подготовила отчет по улучшению...

30.01.2018

Нацсовет отказался от идеи обязать иностранные телеканалы запустить...

04.02.2019

Ведущая «112 Украина» Роксана Руно возглавит информационный департамент...

18.04.2017

Нацсовет адаптировал украинский телеканал с европейской регистрацией

10.12.2018
FacebookTwitter
0