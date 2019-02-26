🚀 Стриминговые сервисы Hulu и YouTube на высоте благодаря ТВ-услуге

Согласно данным отчета MoffettNathanson портала Multichannel, на конец прошлого года абонентская база услуги Hulu + Live TV, по которой идет ОТТ-вещание линейных телеканалов, насчитывала около 1,7 млн новых пользователей и сейчас сервис по этому показателю обходит DirecTV Now, который потерял в IV квартале 267 тыс. подписчиков. Тем временем, количество пользователей YouTube TV, который запустился весной 2018, приближается к отметке 1 млн пользователей.

В IV квартале 2018 года по данным MoffettNathanson, вся экосистема платного телевидения в США потеряла около 247 тыс. абонентов (по данным Cord Cutter News, пятерка самых крупных американских операторов платного ТВ за IV квартал 2018 года потеряла более миллиона подписчиков).

Напомним, что Walt Disney Company серьезно настроена на развитие видеосервиса Hulu после сделки по приобретению активов компании 21st Century Fox, а Hulu, в свою очередь, поднял тарифы спустя неделю после Netflix.

Также заметим, что в 2018 году количество YouTube-каналов, у которых насчитывается более миллиона подписчиков, выросло практически в два раза.

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