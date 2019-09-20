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СТБ запустит третий сезон «Крепостной» в копродукции с поляками

от Telekritika
От Telekritika 515
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Сериал «Крепостная» продлен на третий сезон.  

Телеканал СТБ продлил на третий сезон сериал «Крепостная». Новый сезон сериал может выйти в эфир не раньше 2021-го. В перспективе рассматривается возможность съемок третьего сезона проекта в копродукции с Польшей. Об этом 18 сентября на Kyiv Media Week сообщил Игорь Сторчак, генеральный директор FILM.UA Distribution.

В третьем сезоне у исторической костюмированной драмы может быть 21 серия, сообщила Екатерина Шевелюк, директор департамента монетизации контента StarLightMedia.

Как сообщалось, сериал стал хитом не только украинского телевидения, но и польского – в связи с тесным сотрудничеством по региону и премьерой его на одном из крупнейших польских телеканалов TVP1, где он вышел под названием Zniewolona. Мировая премьера второго сезона сериала состоялась 3 августа на польском телевидении.

Права на трансляцию «Крепостной» также проданы в Литву и Балканские страны (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия).

Напомним, съемки сериала «Крепостная» начались в 2017-м компаниями StarLight Films и Film.ua. У драмы 48 серий (по 24 серии в первом и втором сезоне).

Фото: СТБ

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