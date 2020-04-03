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СТБ запускает спецпроект с Дмитрием Карпачевым

от Telekritika
От Telekritika 512
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Ведущий будет узнавать личные лайфхаки звездных пап.

Телеканал СТБ запускает спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Instagram-аккаунта СТБ ведущий будет общаться со звездными папами. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Гостями Карпачева станут: Андрей Фединчик, Валерий Ославский, Евгений Сморигин, Григорий Решетник и Сергей Притула.

Каждый вечер с понедельника по пятницу Дмитрий Карпачев будет узнавать личные лайфхаки звездных пап, как они проводят дома время с детьми. Живет ли семья по графику, какие новые правила появились с введением карантина и т.д.. Ведущий и сам даст советы, как папам с пользой проводить это время с детьми, сообщает пресс-служба канала.

Напомним, 6 апреля в эфире СТБ состоится премьера психологического реалити-шоу «Супермама», ведущим которого стал эксперт Дмитрий Карпачев. Проект будет выходить с понедельника по четверг в 18:00. 

Фото: СТБ

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