НовостиТВ

СТБ назвал дату премьеры проекта «Невероятная правда о звездах»  

от Telekritika
От Telekritika 55
Главная Новости СТБ назвал дату премьеры проекта «Невероятная правда о звездах»  

Программа выйдет в эфир 4 апреля.

4 апреля 2020 года на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона «Невероятной правды о звездах». Программа будет выходить по субботам и воскресеньям в утреннем слоте. Ее ведущими будут Надежда Матвеева и Григорий Решетник, сообщает пресс-служба.

Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о знаменитостях, которые раскроют героев с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы об их жизни.

Руководителем проекта является Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Анастасия Дяченко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год. Также напомним: ранее стало известно, что телеканал СТБ покажет сериал «У каждого своя ложь».

Фото: СТБ 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Новый канал ищет саундтрек к «Первым ласточкам»

12.03.2020

В Киеве презентуют концепцию нового телеканала для временно...

02.03.2020

«Интер» покажет документальный проект «Черногория. Битва за Православие»

04.03.2020

В Украине отменят киносеансы, чтобы предотвратить распространение коронавируса

11.03.2020

На ICTV стартует программа «Решает Онистрат»

12.03.2020

У Netflix наблюдается отток абонентов — исследование

04.03.2020

«Канал «Украина» покажет финальный сезон «Реальной мистики»

20.03.2020

Соцсеть Byte будет платить создателям контента $250 тыс....

02.03.2020

Впервые Time открыл бесплатный доступ к приложению Time...

24.03.2020

Viasat призывает пользоваться услугами официальных провайдеров

24.03.2020