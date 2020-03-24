СТБ назвал дату премьеры проекта «Невероятная правда о звездах»  

4 апреля 2020 года на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона «Невероятной правды о звездах». Программа будет выходить по субботам и воскресеньям в утреннем слоте. Ее ведущими будут Надежда Матвеева и Григорий Решетник, сообщает пресс-служба.

Программа вернется в эфир в обновленном формате – с новой студией и структурой эпизодов. В выпусках зрители увидят разноплановые рубрики о знаменитостях, которые раскроют героев с неожиданных сторон, а также практически документальные фильмы об их жизни.

Руководителем проекта является Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Анастасия Дяченко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год. Также напомним: ранее стало известно, что телеканал СТБ покажет сериал «У каждого своя ложь».

Фото: СТБ

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