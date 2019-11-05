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Стартует второй сезон спецпроекта «Предметка» от Нового канала

от Telekritika
От Telekritika 425
Главная Новости Стартует второй сезон спецпроекта «Предметка» от Нового канала

Премьера состоится 5 ноября на YouTube.

5 ноября в 17:00 на YouTube Нового канала можно будет увидеть интервью блогера Саши Чистовой с Сергеем Никитюком. Этот выпуск откроет втротой сезон спецпроекта «Предметка», сообщает пресс-служба канала.

Первой гостьей «Предметки» стала популярный блогер, обладательница премии World Bloggers Awards 2019 Саша Чистова.

«На сегодняшний день блогер – это одна из самых востребованных профессий, которая дает людям возможность себя реализовать, увидеть мир и заработать денег. Саша Чистова в этой сфере добилась успеха, и именно поэтому мы решили ее пригласить к нам на интервью. Получилось насыщенно и интересно, потому что Саша очень искренняя и открытая», — прокомментировал Сергей Никитюк.

Фото: Новый канал

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