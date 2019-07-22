Стартовали сьемки второго сезона «Папанек» на ICTV

Над вторым сезоном комедийного сериала «Папаньки» работает новая съемочная группа: режиссер-постановщик Максим Бернадский, оператор-постановщик Максим Баев и художник-постановщик Андрей Гречишкин. Руководителем проекта остается Наталья Каптан. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Автор идеи сериала Алексей Бланарь рассказал, что ждет зрителей во втором сезоне. Сюжетная линия перенесется на полгода вперед. «У Никиты, персонажа Жени Гашенко, уже будет полугодовалая дочь. У Саши, героя Андрея Фединчика, тоже появится ребенок – найденная в конце первого сезона девочка. Нашим папанькам придется решать огромное количество семейных проблем и проявлять больше ответственности».

В первый день работы над новым сезоном сериала группу ждала приятная новость: Егор Крутоголов и его жена Катя рассказали, что ждут второго ребенка.

«Папаньки» – это мой любимый проект, он, можно сказать, вещий. Во время съемок первого сезона моя сериальная жена, которую играла Лиля Ребрик, была беременна. Через время Оля Арутюнян сообщила нам, что беременна. Потом Андрей Фединчик стал отцом. И вот, спустя год, как раз к старту второго сезона, мы с Катей тоже делимся радостной новостью. Честно, мы ждали этого события пять лет. Я верю, что все совпадения неспроста. И поэтому уверен, что второй сезон должен быть просто космически крутым» , – делится Егор Крутоголов.

Пока новый сезон в процессе съемки, канал ICTV запускает повтор первых «Папанек» с 26 августа.

Напомним, в первом сезоне сериала было 16 серий. Какое количество серий во втором сезоне картины, не сообщают.

Фото: ICTV