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Стартовал прием заявок на участие в журналистском конкурсе «Честь профессии»
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Стартовал прием заявок на участие в журналистском конкурсе «Честь профессии»

от Telekritika
Telekritika 417

Дедлайн подачи — 18 марта 2020.

Начался прием материалов на одиннадцатый конкурс профессиональной журналистики «Честь профессии».  Об этом сообщили на сайте премии.

Материалы принимаются до 18 Марта 2020.

На конкурс можно представить журналистский материал, который был обнародован в СМИ с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Конкурс проводится в 6 основных номинациях:

  • «Лучшее интервью»;
  • «Лучший репортаж»;
  • «Лучшее новостное освещение резонансного события»;
  • «Лучшая аналитика»;
  • «Лучшее расследование»;
  • «Лучшая публицистика».

Свои работы подавать на конкурс могут все, кто профессионально занимается журналистикой в Украине — без ограничений по возрасту, типу СМИ (пресса, телевидение, радио, интернет), жанру и сферой журналистики, регионом работы и проживания.

Ранее cтало известно, что церемонию награждения Promax Europe 2020 перенесли на сентябрь-октябрь 2020 года.

Фото: сайт «Честь профессии»

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