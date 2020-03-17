StarLightMedia приостанавливает третий сезон «Новых лидеров»

В связи с всемирной эпидемией COVID-19, а также с экономическим кризисом, которая распространяется, StarLightMedia и Общественный Наблюдательный Совет национального телепроекта «Новые лидеры» сообщают, что вынуждены приостановить третий сезон проекта на неопределенный срок.

«1 марта 2020 при поддержке многих общественных деятелей и организаций после дискуссий об актуальности проекта, подтвердив друг другу приверженность идее непрерывных усилий в поиске Новых Лидеров, в непрерывности продвижения образованности и ответственности, мы открыли третий сезон программы. Мы начали рекламную кампанию, сверили с партнерами ожидания увидеть сотни, а может, и тысячи качественных проектов и лидеров. Уже в первый день мы увидели зарегистрированных для участия героев – программу несомненно ждут те, кто верит в изменения, в прогресс, и готовы ради этого к работе», – говорится в заявлении.

Компания сообщает, что производство проекта предусматривает организационные вызовы процесса подготовки и съемок, не хочет никого подвергать лишней опасности и будет соблюдать карантин.

«Чрезвычайная ситуация, которая сложилась сейчас в Украине и мире – серьезное испытание для всех нас. Именно в такие трудные времена каждый должен осознать свою ответственность и делать все от него зависящее, чтобы помочь преодолеть кризис. Сегодня каждый из нас должен стать лидером в повседневной жизни, которая подготовило немало вызовов», – говорится в заявлении.

Напомним, все четыре украинские медиагруппы («Медиа Группа Украина», Inter Media Group, 1+1 media и StarLightMedia) изменили режим работы в связи с объявленной пандемией.

Фото: StarLightMedia

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!