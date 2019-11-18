Стали известны имена победителей второго сезона «Эксов»

15 ноября прошел финал второго сезона реалити-шоу «Эксы». По мнению ведущих Александра Педана и Натальи Ежовой, наиболее продуктивно из десяти пар в этом сезоне работала тройка финалистов: Катя и Влад, Лея и Виталик и Света и Вася. Об этом сообщает пресс-служба Нового канала.

«Каждая из пар-финалистов заслуживала победы, – говорит Александр Педан. – Они зашли слишком далеко и не хотели покидать проект. Не из-за азарта, а потому что понимали, какую терапию получают. За это я их уважаю».

Большую роль в принятии решения сыграла последняя неделя проекта, сообщает пресс-служба канала. Также уже в финале ведущие захотели услышать мнение каждого из участников, которых пригласили на вечеринку.

«Я считаю, что мы выбрали достойную пару», – прокомментировала Наталья Ежова.

По мнению ведущих, больше всех из тройки финалистов победу заслужили Светлана и Василий. За девять недель пара дважды оказывалась на грани вылета, но желание работать над собой привело их к победе.

«Сначала мне было очень трудно, и я хотела домой, – признается победительница второго сезона Света. – Но, когда у нас начали налаживаться отношения, у меня словно открылось второе дыхание. Сложно определить, какое испытание или совет были наиболее действенными, помогло все!».

Напомним, ранее стало известно, что 15 ноября на Новом канале состоится финальный выпуск второго сезона реалити-шоу «Эксы».

Фото: Новый канал

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