Стала известна дата премьеры нового реалити «Щоденник медіума» на канале «1+1»

В понедельник, 17 февраля, в 17:00 на канале «1+1» состоится премьера реалити-шоу «Щоденник медіума», в котором человек с особым даром будет помогать участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого, сообщает пресс-служба.

Героями программы станут как обычные украинцы, так и известные личности. Все они после потери близких людей обращаются за советом к медиуму Анастасии, которая выступает «посредником» между миром живых и мертвых. Кто-то хочет попросить прощения у родных, покинувших этот мир, или узнать, при каких обстоятельствах оборвалась их жизнь на самом деле; кто-то просит помощи у медиума, чтобы связаться с умершими родными и сказать им то, что не успел при жизни; кто-то просто долго держал в себе обиду и готов наконец ее отпустить. У каждого участника особая и личная история.

Медиум Анастасия открыла в себе сверхъестественные способности еще в 18-летнем возрасте. Она изучала медицину и работала в службе скорой помощи. Однажды, приехав на вызов к мужчине, у которого уже остановилось сердце, она впервые увидела, как душа покидает тело. С того дня она видит души постоянно и с тех пор помогает людям. Несмотря на особую сферу деятельности, медиум ведет обычный образ жизни — она ​​любящая жена и мама троих детей.

Как медиум помогает участникам, как ей удается уживаться со своим особым даром — смотрите на канале «1+1» с понедельника по пятницу в 17:00.

Производством проекта по заказу канала занималась студия «Пилот».

Фото: «1+1»

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