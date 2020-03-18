Стала известна дата премьеры нового реалити «Любий, ми переїжджаємо» на «1+1»

23 марта в 11:20 на канале «1+1» состоится премьера реалити «Любий, ми переїжджаємо» — американского проекта, который в оригинале называется House Hunters. Об этом пишет пресс-служба.

По сюжету программы герои — супруги, влюбленная пара или родственники — ищут себе новое жилье и обращаются за помощью к агенту по недвижимости. Кто-то решает отдохнуть от шума большого города и мечтает поселиться в уютном доме, наслаждаясь природой Альпийских гор. Кому-то предложили новую работу, и ему придется привыкать к новому ритму жизни в квартире многоэтажного дома европейского города.

Помощниками при выборе жилья станут местные агенты по недвижимости, которые не только предлагают парам дома или квартиры в соответствии с бюджетом, но и рассказывают обо всех тонкостях и особенностях проживания в той или иной местности. Пара сможет рассмотреть три предложенных варианта и выбрать себе жилье, которое наиболее удовлетворяет их потребности.

В одном из выпусков программы зрители будут наблюдать за тем, как молодые супруги Боб и Джен решают переехать из Бостона в Амстердам, потому что муж решил возглавить кампанию по созданию обуви для активной жизни.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал «1+1» готовит к показу новое реалити-шоу «Любий, ми переїжджаємо».

Фото: «1+1»

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