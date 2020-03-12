Стала известна дата премьеры «Гулливер возвращается» от студий «Квартал 95» и Gulliver Films

Студия «Квартал 95» и Gulliver Films презентовали первый тизер полнометражного анимационного фильма «Гулливер возвращается». Премьера анимации в Украине запланирована на 24 декабря 2020 года.

По сюжету Гулливер возвращается в Лилипутию. За время его отсутствия в стране произошли значительные изменения. Приключения, погони, испытания – вот с чем придется столкнуться путешественнику и его друзьям.

Напомним, презентация полнометражного мультфильма от студии «Квартал 95» и Gulliver Films (в международном прокате Gulliver Returns) недавно состоялась в Берлине в рамках кинофестиваля Berlinale. По словам студии, это первый украинский мультфильм, процесс производства которого максимально соответствует стандартам компании Disney.

Фото: пресс-служба «Квартал 95»

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