ДиджиталНовостиТВ

Средняя выручка на одного пользователя Peacock составит $6-7 в месяц — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 401
Главная Диджитал Средняя выручка на одного пользователя Peacock составит $6-7 в месяц — прогноз

Оценка Comcast.

Американская телекоммуникационная корпорация Comcast опубликовала свой прогноз касательно ARPU (Average revenue per user — средняя выручка на одного пользователя — ред.), которую будет приносить новый потоковый сервис Peacock. Согласно данным компании, ежемесячная средняя выручка на одного пользователя Peacock составит $6-7, передает cnbc.com.

Прогнозируемая выручка является суммарной для всех предоставляемых пакетов: бесплатного, премиум за $4.99 и расширенного премиум за $9.99.

Руководство компании уверено, что до 2024 года Peacock будет приносить прибыль. В NBCUniversal прогнозируют, что к 2024 году число подписчиков Peacock составит от 30 до 35 млн, а если удастся выйти на международный рынок, то и все 80 млн. Это в свою очередь положительно скажется на повышении ARPU. Интересно, что похожий прогноз дал топ-менеджмент Disney+. В этой компании также уверены, что смогут оставаться «в плюсе» до 2024 года, и к этому времени число подписчиков оценивают в 60-90 млн.

Согласно оценке S&P Global, сегодня ARPU телеканалов CNBC, MSNBC, USA, E! и Bravo, принадлежащих Comcast, составляет $6 в месяц. Также прибыль Comcast приносят региональные и спортивные телеканалы NBC Sports Bay Area и NBC Sports Philadelphia. В дополнение к доходу от подписок на вышеперечисленные каналы, компания получает прибыль от продажи рекламы, благодаря чему ARPU вырастает до $10 в месяц.

По состоянию на 30 сентября 2019 года, NBCUniversal заработала около $3,4 млрд (сумма указана без вычета налогов, износа, амортизации основных средств).

Напомним: ранее стало известно, что стриминговый сервис Peacock начнет свою работу 15 июля 2020 года.

Фото: Nathan Love, скриншот YouTube

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Тина Кароль стала вторым членом жюри Нацотбора на...

26.12.2019

Procter&Gamble сменила агентство по медиаобслуживанию

23.12.2019

Немецкий издатель Axel Springer хочет законодательно запретить AdBlock

16.01.2020

Суркисы подали иск против Порошенко из-за сорванной сделки...

17.01.2020

Американская студия обманом заставляла девушек сниматься в порно

06.01.2020

Paramount Comedy устраивает марафон популярных телесериалов на новогодние...

30.12.2019

Выручка Disney за 2019 год составила $13,2 млрд

03.01.2020

Pinterest стал третьей по полулярности соцсетью в США...

15.01.2020

«Зеонбуд» расширил сеть МХ-1 в Луганской области

23.12.2019

На «Суспільному» появилась должность директора цифровых платформ

26.12.2019