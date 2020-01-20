Средняя выручка на одного пользователя Peacock составит $6-7 в месяц — прогноз

Американская телекоммуникационная корпорация Comcast опубликовала свой прогноз касательно ARPU (Average revenue per user — средняя выручка на одного пользователя — ред.), которую будет приносить новый потоковый сервис Peacock. Согласно данным компании, ежемесячная средняя выручка на одного пользователя Peacock составит $6-7, передает cnbc.com.

Прогнозируемая выручка является суммарной для всех предоставляемых пакетов: бесплатного, премиум за $4.99 и расширенного премиум за $9.99.

Руководство компании уверено, что до 2024 года Peacock будет приносить прибыль. В NBCUniversal прогнозируют, что к 2024 году число подписчиков Peacock составит от 30 до 35 млн, а если удастся выйти на международный рынок, то и все 80 млн. Это в свою очередь положительно скажется на повышении ARPU. Интересно, что похожий прогноз дал топ-менеджмент Disney+. В этой компании также уверены, что смогут оставаться «в плюсе» до 2024 года, и к этому времени число подписчиков оценивают в 60-90 млн.

Согласно оценке S&P Global, сегодня ARPU телеканалов CNBC, MSNBC, USA, E! и Bravo, принадлежащих Comcast, составляет $6 в месяц. Также прибыль Comcast приносят региональные и спортивные телеканалы NBC Sports Bay Area и NBC Sports Philadelphia. В дополнение к доходу от подписок на вышеперечисленные каналы, компания получает прибыль от продажи рекламы, благодаря чему ARPU вырастает до $10 в месяц.

По состоянию на 30 сентября 2019 года, NBCUniversal заработала около $3,4 млрд (сумма указана без вычета налогов, износа, амортизации основных средств).

Напомним: ранее стало известно, что стриминговый сервис Peacock начнет свою работу 15 июля 2020 года.

Фото: Nathan Love, скриншот YouTube

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