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Спутниковый оператор Viasat завез новую партию «декодированных» тюнеров

от Telekritika
От Telekritika 568
Главная Новости Спутниковый оператор Viasat завез новую партию «декодированных» тюнеров

Viasat сообщает о пополнении линейки спутникового оборудования для приема закодированного сигнала телегрупп.

Официальный оператор спутникового телевидения Viasat сообщает о расширении линейки оборудования для приема закодированного сигнала. В Украину поступила партия тюнеров от компании «Ромсат» в количестве 45 тыс. единиц (модель – Romsat S2 TV).

«Этот тюнер, как и модель SRT 7602, брендированный логотипами Viasat и УТБ (українське телебаченя – ред.), имеет инновационную технологию автонастройки спутников и  является максимально простым для настройки, поэтому абсолютное большинство клиентов сможет подключить его к Viasat самостоятельно», – говорится в сообщении.

Оператор указывает на упрощенное подключение тюнера: абонентам нужно включить приемник, подсоединить к телевизору и антенне, подождать несколько минут пока произойдет автоматический поиск и распознавание спутников и подключить услугу Viasat, выбрав один из актуальных пакетов. Тюнеры можно приобрести на сайте viasat.ua, через Центр информационной поддержки Viasat по телефону 0 800 500 460, в магазинах электроники и у официальных дилеров – партнеров Viasat. Рекомендованная розничная цена — 1099,00 грн.

«До кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов осталось меньше недели, поэтому мы хотим еще раз напомнить о необходимости заблаговременного подключения к официальному оператору телевидения. А с тюнером Romsat S2 TV это сделать очень легко и быстро», – комментирует Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.

Компания «Ромсат» специализируется на дистрибуции телекоммуникационного оборудования от ведущих мировых брендов на территории Украины, а также Грузии и Болгарии. На рынке доступны также «декодированные» тюнеры от компании Strong.

Напоминаем, 28 января спутниковый сигнал 23 телеканалов четырех ключевых украинских медиагруппы будет закодирован. После этого те, кто смотрел украинские каналы через спутник, не смогут смотреть их в открытом доступе. Для получения возможности дальнейшего просмотра абонентам спутникового ТВ необходимо выбрать официальных операторов спутникового телевидения (Xtra TV и Viasat) или сменить тип приема – на кабель, эфирную цифру, IPTV или ОТТ.

Фото: pixabay

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