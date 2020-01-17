Спутниковое кодирование. 1+1 media не будет кодировать сигнал 1+1 international

28 января телегруппа 1+1 media кодирует спутниковый сигнал шести своих телеканалов: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ», «Бигуди». Телегруппа оставляет открытым сигнал международной версии телеканала «1+1» − 1+1 international. Холдинг сделал официальное сообщение, в котором развенчал мифы и манипуляции вокруг спутникового кодирования каналов телегрупп.

Спутниковое кодирование позволит побороть пиратство. Абоненты платных ТВ-услуг смогут смотреть телеканалы телегрупп в HD-качестве: «Мы понимаем, что этот шаг несет определенные неудобства для отдельных граждан, однако он имеет критическую важность для развития украинского телевидения. С кодировкой спутникового сигнала зрители будут защищены от провайдеров-пиратов, которые, предлагая нелегально открыть сигнал каналов, наживаются на украинцах. Также абоненты почувствуют значительную разницу в качестве изображения, ведь каналы постепенно переходят на улучшенный HD-формат и станут причастными к процессу изготовления нового качественного украинского телевизионного контента», − говорится в сообщении группы.

Зрители бесплатного спутникового телевидения имеют несколько вариантов выбора: «На кабельное, интернет и цифровое эфирное (Т2) телевидения перемены не повлияют, поэтому их пользователям не стоит беспокоиться. Абоненты спутника могут выбрать наиболее удобный для них способ смотреть телеканалы после кодирования: остаться на спутнике и смотреть ТВ легально или выбрать другой способ просмотра − кабельное, интернет и цифровое эфирное телевидение. Для того, чтобы продолжить смотреть закодированные каналы на спутнике, абоненту необходимо приобрести и установить современный тюнер спутникового телевидения с маркировкой «УТБ»; заключить соглашение с официальным провайдером Viasat или XTRA TV; выбрать тарифный план и выплачивать его ежемесячную стоимость».

Телегруппа акцентирует на том, что кодируются исключительно развлекательные телеканалы Украины: «Обращаем ваше внимание, что без ТВ никто не останется. Кодируются не все украинские телеканалы, а исключительно коммерческие, функция которых − развлекать зрителя. В открытом доступе останутся общественные и часть информационных телеканалов, среди которых и международный телеканал 1+1 international».

Также телегруппа ответила на манипуляции по поводу доступа к российским телеканалам, которые ведут открытое спутниковое вещание.

«Просмотр российских каналов, которые есть в открытом доступе на спутнике − это сознательный самостоятельный выбор получения пропаганды от страны-агрессора, потому кодирование не может быть ни причиной, ни поводом. Как телевещатели, мы призываем смотреть национальное телевидение именно легальным способом. Только путем инвестиций в производство контента украинское ТВ сможет стать модным, современным и таким, которое удовлетворяет телевизионные и кинопожелания украинцев внутренними ресурсами. Частично обеспечит это именно кодирования спутникового сигнала. И хотя, действительно, изменения, которые последуют за ним, в первое время создадут определенный дискомфорт для абонентов спутника, однако без этого украинское телевидение не будет развиваться, а новый отечественный контент не сможет создаваться стремительно и качественно», − заключает холдинг.

Напомним, 28 января будет закодирован спутниковый сигнал 23 телеканалов: СТБ, ICTV, Нового канала, М1, М2, «ОЦЕ» (StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ» и «Бигуди» (1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (Inter Media Group); «Украина», НЛО TV, «Индиго TV» («Медиа Группа Украина»).

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!