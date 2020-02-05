Совет по вопросам свободы слова опубликовал рекомендации относительно законопроекта «О дезинформации»

Совет по вопросам свободы слова поделился своими рекомендациями относительно проекта закона «О дезинформации». Об этом написала медиаэксперт Диана Дуцик на своей странице в Facebook.

Ключевыми пунктами совет выделил:

не стоит выносить на рассмотрение именно этот проект;

необходимо создать экспертную рабочую группу, которая бы выработала эффективные инструменты противодействия дезинформации в условиях российской агрессии.

После изучения законопроекта совет пришел к выводу, что «его содержание не соответствует основной заявленной цели – борьбе с дезинформацией в информационном пространстве Украины в условиях агрессии Российской Федерации. Вместо этого он в первую очередь серьезно сужает свободу слова в стране, способствует самоцензуре журналистов и сужает их права».

Среди неприемлемых инициатив совет выделил: введение уголовной ответственности для журналистов, искусственное распределение журналистов на «профессиональных» и просто «журналистов», запрет на анонимное разглашение информации, вмешательство государства в вопросы саморегулирования журналистов и другие.

Напомним, «Телекритика» публиковала анализ законопроекта «О дезинформации» Дианы Дуцик.

Фото: Unsplash

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