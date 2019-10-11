Состоялся допремьерный показ сериала «Великі Вуйки» – фотоотчет

Вечеринка в честь премьеры прошла в гуцульском стиле, а гостями презентации стали украинские звезды, актеры и команда проекта, среди которых: Юрий Горбунов, Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Женя Кот, Ксения Мишина, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Jerry Heil, Екатерина Осадчая и другие.

Производством проекта занимался «1+1 Продакшн». 16-серийная комедия является спин-оффом культового сериала «Останній москаль», который во время показа собрал рекордные телерейтинги. Продюсеры нового проекта – Елена Еремеева, Дарья Жукова, Кристина Шкабар, а креативным продюсером выступил Юрий Горбунов.

Напомним, по сюжету сериала, впервые за всю историю села Великие Вуйки к нему хотят проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги соседнему населенному пункту – Малым Вуйкам. Опасаясь оттока молодых кадров, а со временем и вымирания села, председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопрос о строительстве дороги напрямую к вышестоящему руководству.

Фото: пресс-служба «1+1»

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