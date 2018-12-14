Соратник Медведчука сменил немца в собственности «112 Украина»

Об этом сообщает на своем сайте «112 Украина». Это также подтверждают данные государственного реестра предприятий – нардеп владеет всеми компаниями группы «112» напрямую. Вещатель не расписывает, каким образом произошла сделка, приводя биографию и цитату политика о якобы давлении власти и свободе слова на канале.

«Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику», – заявил Тарас Козак.

Напомним, в апреле этого года у «112 Украина» появился бенефициар (до этого структура собственности вещателя была «закольцованной», каналом попарно владели компании группы) – им стал гражданин Германии Эдуард Катц. Он владел группой компаний «112» через швейцарское АО «Плирофориэс АГ», зарегистрированное в городе Херизау.

Примерно тогда же в СМИ появилась информация о том, что собственником телеканала стал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, после чего в эфире вещателя увеличилось количество упоминаний последнего. По данным «Радио Свобода», Катц занимается продажей подержанных автомобилей. Новый генпродюсер вещателя Артем Марчевский в 2015 году участвовал в выборах депутатов в Киевский горсовет от партии «Право народа», тесно связанной с «Украинским выбором». Параллельно с выходом материала «Радио Свобода» о Катце телеканал отказался от программ производства «Радио Свобода», указав формальную причину – окончание срока действия договора.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных договоренностях представителей телеканала с властью по вопросу продления цифровых лицензий, которые у телеканала истекли 19 сентября. Как писала «Телекритика», Нацсовет 18 октября принял решение перенести на неограниченный срок вопрос продления телеканалу «112 Украина» его пяти региональных цифровых лицензий, записанных на компании «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». Регулятор сослался на полученное судебное постановление по иску телеканала к регулятору – Окружной административный суд Киева 17 октября запретил регулятору выносить решение о непродлении лицензий канала. Суд принял во внимание аргументы телеканала о том, что, оттягивая принятие решения, Нацсовет бездействовал. По закону регулятор обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия.

Как сообщала «Телекритика», Тарас Козак купил NewsOne за 41,976 млн гривен. В 2017 году депутат задекларировал около 36,7 млн грн дохода и $95 тыс. наличными. В 2017-м Козак указал дивиденды 36,3 млн гривен от кипрской компании Turul Investments Limited, которая фигурирует в структуре собственности компании-монополиста в сфере дистрибуции сигарет «Тедис Украина». До ребрендинга «Тедис Украина» называлась «Мегаполис-Украина», при президентстве Виктора Януковича она получила монополию на поставки табака. По данным «Лига.net», на отечественный рынок «Мегаполис-Украина» привел Виктор Медведчук, но в компании это опровергали.

В СМИ реальным владельцем телеканала NewsOne, а также «112 Украина» называют Виктора Медведчука. Брат Тараса Козака Богдан официально выступает бизнес-партнером брата Виктора Медведчука Сергея. Приемная нардепа Тараса Козака в Киеве расположена в одном здании с офисом Виктора Медведчука и «Украинская выбором». Козак в Киеве арендует дом на 608,9 кв. м у ООО «Инвестиционная компания «Спорт-тур», связанного с Медведчуком. Ранее журналисты программы «Схемы» зафиксировали, что Тарас Козак и Виктор Медведчук вместе летают из Москвы в Киев.

Фото: «112 Украина»