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СНБО решил не вводить санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne

от Telekritika
От Telekritika 780
Главная Новости СНБО решил не вводить санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne

В СНБО заявили, что СБУ не нашла фактов, подтверждающих участие телеканалов в террористической деятельности.

Совет национальной безопасности и обороны заявил, что нет оснований для ввода санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Об этом в СНБО сообщили «Українським новинам» в ответ на запрос редакции.

Само постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено 19 марта 2019 года.

Так как украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов только в случае их причастности к террористической деятельности, СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО «Новини 24 години», ООО «Партнер ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Телерадиокомпания “112-ТВ”», ООО «ТВ Вибор», ООО «Новий формат ТВ» и ООО «Ариадна ТВ»).

В ответе СНБО заявил, что СБУ не нашла фактов, подтверждающих участие данных юридических лиц в террористической деятельности.

Напомним, 4 октября 2018 года ВР попросила СНБО применить санкции к тогдашним собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne (на то время ими были гражданин Германии Эдуард Катц и отец нардепа Евгения Мураева, Владимир). Заседание СНБО по данном вопросу так и не было проведено. После этого народный депутат и соратник лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука Тарас Козак купил телеканал NewsOne за 41,976 млн гривен ($1,5 млн), а в декабре – телеканал «112 Украина» за 72,872 млн гривен ($2,6 млн).

Фото: «112 Украина»

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