📈 Сюрприз от Nielsen. Двухминутный сбой эфира на «Украине» собрал отличные телерейтинги

В пятницу, 22 февраля, в слоте 21:00–21:02 на телеканале «Украина» после окончания ток-шоу «Говорит Украина» и перед началом программы «Главная тема. Выбор» в эфире вещателя произошел технический сбой – две минуты висел черный экран с логотипом и шипением, которое напоминало наводку на радиочастоте. Несмотря на это, показатели рейтингов, которые предоставляет компания Nielsen, были достаточно высокими.

Техничная ошибка на канале «Украина» собрала рейтинг 2,99% и долю 9,99% по коммерческой аудитории 18-54, 50+. По старшей аудитории (4+, 50+) двухминутное отсутствие эфира собрало еще больше – рейтинг 4,9% и долю 13,39%.

В посекундной шкале телерейтингов заметно проседание показателей в первые секунды техошибки, с началом программы «Главная тема. Выбор» показатели не восстановились – в среднем программа собрала ниже, чем технический сбой.

Средние показатели «Украины» в этот день составили 1,3% (рейтинг) и 10,5% (доля) по 18–54, 50+, а по старшей (4+, 50+) – 2,3% и 14,2%, соответственно. Канал был лидером 22 февраля по упомянутым аудиториям. Ток-шоу «Говорит Украина» (19:45–21:00) собрало 3,7%/13,7% по 18-54, 50+ и 7,79%/19,18% по 4+, вся Украина. Тогда как программа «Главная тема. Выбор» (21:00–22:50) собрала 2,24%/7,44% и 5,05%/13,94%, соответственно.

В общем топе по коммерческой аудитории «Говорит Украина» уступает только «Лиге смеха», а «Главная тема. Выбор» занимает только 13 строчку.

По общей аудитории продукту канала «Украины» в этот вечер не было равных:

«Телекритика» обратилась с просьбой изложить свое видение высоких показателей технического сбоя на «Украине» к пресс-службе канала и заказчику телеисследования – «Индустриальному телевизионному комитету».

Фото: pixabay