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Шустер снова будет работать на украинском ТВ

от Telekritika
От Telekritika 928
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«Свобода слова Савика Шустера» с осени будет выходить в эфире телеканала «Украина».

Телеканал «Украина» объявил о старте социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в своем эфире. Первый выпуск запланирован на 6 сентября 2019 года. Шоу будет выходить каждую пятницу в 21:00.

Савик Шустер прокомментировал свое возвращение на украинское телевидение: «Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране».

По словам директора канала «Украина» Виктории Корогод, важно, чтобы общество понимало, что происходит в стране:«Программа “Свобода слова Савика Шустера” является действенным инструментом, который поможет всем нам разобраться в происходящих событиях. Мы рады приветствовать Савика на канале».

Напомним, что Савик Шустер работал в Украине с 2005 года. Его ток-шоу выходили в эфире каналов ICTV, «Интер», «Украина», «Первый национальный», «24», «112 Украина», «1+1», а также на собственном кабельном канале 3S.tv, который закрылся из-за финансовых проблем.

Фото: ТСН

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