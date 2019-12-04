Сериал «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ

2 декабря 2019 года на «1+1» состоялась премьера лирической комедии «Папик» со Станиславом Бокланом в главной роли. Как сообщается в релизе пресс-службы канала, «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ по аудиториям 18-54 (Украина) и 18-54 (50+).

Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей. По аудитории 18-54 (Украина) проект собрал рейтинг 6.0% и долю — 20.0%. Рейтинг серий по аудитории 18-54 (50+) составил 6,1%, доля — 21,5%.

«Мы рады, что в этом сезоне наши комедийные сериалы демонстрируют стабильный рост и завоевывают интерес и внимание зрителей. Показатели премьеры сериала «Папик» оправдали все наши ожидания. Мы благодарны партнерам из студии «Квартал 95» за качественный продукт и верим в дальнейший успех совместных проектов», — комментирует генеральный продюсер канала «1+1» и директор телевизионного бизнеса Максим Кривицкий.

Напомним, по сюжету комедии, главный герой, некогда популярный актер кино, а сегодня — пенсионер, доведенный до отчаяния, решает свести счеты с жизнью. Но перед этим хочет изменить имидж и идет в барбершоп. Там его угощают крепким напитком, после чего пенсионер отправляется на поиски «последних» в своей жизни приключений. И в одном из клубов он знакомится с девушкой, которая принимает его за успешного бизнесмена.

За приключениями главных героев следите в новых сериях «Папика» — с понедельника по четверг в 21:45 на «1+1».

Фото: «1+1»

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