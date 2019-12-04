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Сериал «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ

от Telekritika
От Telekritika 2010
Главная Новости Сериал «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ

Премьера новинки состоялась 2 декабря 2019 года на «1+1». Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей.

2 декабря 2019 года на «1+1» состоялась премьера лирической комедии «Папик» со Станиславом Бокланом в главной роли. Как сообщается в релизе пресс-службы канала, «Папик» стал лучшей сериальной премьерой осеннего сезона на украинском ТВ по аудиториям 18-54 (Украина) и 18-54 (50+).

Первые две серии лирической комедии просмотрели 3,8 млн зрителей. По аудитории 18-54 (Украина) проект собрал рейтинг 6.0% и долю — 20.0%. Рейтинг серий по аудитории 18-54 (50+) составил 6,1%, доля — 21,5%.

«Мы рады, что в этом сезоне наши комедийные сериалы демонстрируют стабильный рост и завоевывают интерес и внимание зрителей. Показатели премьеры сериала «Папик» оправдали все наши ожидания. Мы благодарны партнерам из студии «Квартал 95» за качественный продукт и верим в дальнейший успех совместных проектов», — комментирует генеральный продюсер канала «1+1» и директор телевизионного бизнеса Максим Кривицкий.

Напомним, по сюжету комедии, главный герой, некогда популярный актер кино, а сегодня — пенсионер, доведенный до отчаяния, решает свести счеты с жизнью. Но перед этим хочет изменить имидж и идет в барбершоп. Там его угощают крепким напитком, после чего пенсионер отправляется на поиски «последних» в своей жизни приключений. И в одном из клубов он знакомится с девушкой, которая принимает его за успешного бизнесмена.

За приключениями главных героев следите в новых сериях «Папика» — с понедельника по четверг в 21:45 на «1+1».

Фото: «1+1»

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