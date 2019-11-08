Сергей Бойко вышел из структур собственности тематических телеканалов «Дача» и «Эпоха»

Экс-президент провайдера «Воля», основатель консалтингового агентства Big Data UA Сергей Бойко вышел из структуры собственности тематических телеканалов «Дача» и «Эпоха». Телеканалами управляет компания «Корисне ТБ» (ООО «ТРК «Корисне ТБ»), доля владение которой у Сергея Бойко составляла 53%. Эта доля 12 сентября перешла напрямую к самой компании. Об этом стало известно 7 ноября на заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания – регулятор согласовал изменения собственности в лицензии телеканалов.

Почему партнеры Сергея Бойко по телеканалам Film.UA Group не выкупили долю в компании, не сообщалось. Рассмотрение вопроса в Нацсовете проходило без обсуждения, представителей вещателя на заседании не было.

Ресурс Оpendatabot показывает, что других изменений в компании не было. Остальные 47% остаются за Сергеем Созановским (20%), Виктором Мирским (20%) и Еленой Севергиной (7%). Директор компании — Дмитрий Дидык. В статутном фонде прописано 2,85 млн грн, доля Сергея Бойко, соответственно, составляла 1,51 млн грн.

Юридически законодательство позволяет оформить сделку купли-продажи на часть компании — на саму компанию. При этом такой компании полагается год на поиски нового владельца на эту долю, в противном случае эта доля будет распределена поровну между другими собственниками.

Напомним, телеканалы «Дача» и «Эпоха» были запущены в 2015 году после запрета Нацсоветом ряда российских телеканалов. Изначально вещатели входили в группу «Континент ТВ» Анатолия Сальника вместе с телеканалами «Трофей», «Наука», «Терра» и «Фауна». Летом 2017-го стало известно о смене собственности «Дачи» и «Эпохи» – совладельцем телеканалов вместо Анатолия Сальника стал Сергей Бойко, каналы вышли с группы «Континент ТВ».

Отметим, в пул телеканалов Film.UA Group входят кулинарный «Кус-кус», киносериальный FilmUADrama, канал о здоровом образе жизни «36,6 TV» и три партнерских вещателя: Bolt (совместно с группой компаний StarMedia), «Дача» и «Эпоха».

Фото: Александра Йорк

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