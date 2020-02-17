СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших дезинформацию об Украине

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Оперативники спецслужбы установили, что платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировка зарегистрировала более 8000 активных аккаунтов.

Через аккаунты распространяли не только недостоверную информацию о ситуации в Украине, но и огнестрельное оружие, взрывные устройства и наркотические средства. Регистрацию этих аккаунтов осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «ЛугаКий», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъято черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей. Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.

Операцию провели силами Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, Управления СБУ во Львовской области и Прокуратуры Львовской области.

Напомним, ранее Службы безопасности Украины блокировала еще одну ботоферму.

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