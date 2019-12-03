Сам себе медиа: Apple назвала лучшие приложения 2019 года

На днях Apple опубликовала рейтинг самых популярных приложений 2019 года. Согласно анализа компании, в этом году наибольшее количество скачиваний получили приложения медийного характера: Anchor, Unfold, Steller и др.

Anchor — приложение, позволяющее создавать короткие аудиосообщения (тот же принцип, что и у Twitter). Мини-подкасты стали особенно популярными среди журналистов, блогеров и публичных персон.

Unfold — приложение для «верстки» сторис, содержащее более 150-ти шаблонов.

Steller — рассказчик историй на различные темы: интересные места, удивительные открытия, талантливые люди, обычаи народов мира, обзоры техники и прочее. Приложение позволяет делиться историями в своих соцсетях и блогах, а также добавлять собственные.

Over — редактор, в котором можно накладывать текст на картинки и фотографии, создавая эффект СМИ.

Wattpad объединяет 70 млн читателей и авторов историй. Данное приложение позволяет не только читать интересные рассказы, новеллы, эссе, сценарии, но и самому проявить свой писательский или журналистский талант.

Лучшим приложением для Apple TV назвали The Explorers, оно позволяет исследователям, фотографам, фотокорреспондентам, видеографам, художникам, операторам и режиссерам систематизировать свой фото- и видеоконтент, чтобы детальнее описывать окружающий мир.

Spectre Camera — лучшие приложение для iPhone. Благодаря искусственному интеллекту, оно делает возможной съемку фото с длинной выдержкой.

Лучшее приложение для Mac — Affinity Publisher. Программа располагает набором профессиональных инструментов для создания дизайна любого рода полиграфии — от фотокниги до рекламного вкладыша.

Flow by Moleskine — лучшее приложение для iPad. Утилита являет собой электронную записную книжку, в которой можно делать записи и рисовать при помощи стилуса, имитирующего настоящие карандаши, ручки, фломастеры, кисти и прочие подобные инструменты.

Фото: Unsplash

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