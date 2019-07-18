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Сайт «Петр и Мазепа» не угодил Роскомнадзору

от Telekritika
От Telekritika 487
Главная Новости Сайт «Петр и Мазепа» не угодил Роскомнадзору

Информационный интернет-сайт «Петр и Мазепа» попал в черный список российского регулятора. С 15 июля его сайт заблокирован.

«Петр и Мазепа» – интернет-издание, освещающее социально-политические вопросы, в том числе агрессию РФ на Донбассе, – попало в немилость Роскомнадзора. Об этом сообщает на своей странице petrimazepa.com.

«Наш проект «Петр и Мазепа» получил очередное признание на просторах страны-агрессора. Официально с 15 июля домен petrimazepa.com находится в черном списке целого Роскомнадзора и запрещен на просторах наследницы тюрьмы народов. Соответствующее решение принято Наримановским районным судом Астраханской области по факту публикации материала “УПА и украинская полиция”», – говорится на сайте издания.

В прошлом году на территории России также пропал доступ к интернет-ресурсу «Украинская правда». Некоторые страницы издания внесли в реестр запрещенной информации еще в 2015 году, в частности статьи «Как правильно дать взятку» и «Хотят ли русские войны?». Последнюю суд Грозного Чеченской Республики признал экстремистской.

В 2016 году Роскомнадзор запретил ряд популярных украинских сайтов. В черный список попали «Обозреватель», Корреспондент.net, «Цензор. НЕТ» и другие ресурсы. Их заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ из-за «экстремистских настроений».

Фото: pixabay

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