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С 16 января вся реклама в Украине должна быть на украинском языке

от Telekritika
От Telekritika 782
Главная Диджитал С 16 января вся реклама в Украине должна быть на украинском языке

Соответствующий закон был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

Нацсовет сообщил, что с 16 января вся реклама в Украине (на телевидении, радио, а также в печатных изданиях) должна быть на украинском языке. 

Это постановляет ст. 32 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания и телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Европейского Союза, могут размещать рекламу и на этих языках.

Что касается СМИ, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, в них допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается такой печатное средство массовой информации.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января огласил предупреждение и оштрафовал телеканал «Наш – Макси ТВ».

Фото: Александра Йорк

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