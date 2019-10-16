Рынок телерекламы в Украине за год увеличился на четверть

Судя по объему законтрактованной телевизионной рекламы на телеканалах StarLightMedia на 2020 год – динамика рынка сохраняется, а объем контрактов по состоянию на начало октября уже превысил 2,3 млрд грн. Об этом сообщил генеральный директор сейлз-хауса Ocean Media – Андрей Партыка.

«Обычно пик переговоров с рекламодателями о контрактах на следующий год приходится на декабрь. Чтобы сделать переговоры более комфортными, мы внедряем долгосрочное планирование и подтверждение контрактов на следующий год заранее – в октябре. Рынок положительно отреагировал на эту инициативу. Теперь подтверждение контрактов происходит в рекордно ранний период, а активность демонстрируют практически все категории рекламодателей. Международные компании проявляют более высокий интерес к финализации сделок, чем локальные», — отметил Андрей Партыка.

По итогам 2018-го года, рынок телевизионной рекламы вырос на 27%. По прогнозу Ocean Media, в 2019 году ожидается динамика телерынка на уровне 25%.

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