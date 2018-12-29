RT разослал шоколадный собор Солсбери «с тем самым шпилем» как подарок
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RT разослал шоколадный собор Солсбери «с тем самым шпилем» как подарок

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная Новости RT разослал шоколадный собор Солсбери «с тем самым шпилем» как подарок

Российский государственный телеканал RT разослал шоколадную модель городского собора Солсбери в качестве новогоднего подарка. Один из презентов достался российскому оппозиционному телеканалу «Дождь».

Изображение шоколадной модели собора, украшенной лентами с логотипом RT, распространил в Twitter российский телеканал «Дождь».

Канал воспринял это как троллинг и, поблагодарив за подарок, написал коллегам с российского телеканала иновещания RTVi: «Приходите на чай, мы сами боимся его есть». Телеканал RTVi, как и «Дождь», позиционирует себя как независимого вещателя.

По замыслу RT шоколадное изделие отражает «одну из величайших медиаисторий года», поэтому его отправили многим в области масс-медиа и не только.

Тем временем история дошла до Великобритании. Представительница городских властей Солсбери Джо Брум назвала такой подарок «очень дурным вкусом», сообщает ВВС.

Депутат парламента из Солсбери Джон Глен пристыдила RT за такой фан: «Жаль, что кто-то считает, что это нормально, но это неуважение к тем, кого коснулся инцидент», – сказала она.

Напомним, 13 сентября, после обнародования Лондоном имен стоящих за покушением на семью Скрипалей сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, они дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян. Пытаясь обосновать свои визиты в Солсбери, итогом которых стала госпитализация бывшего российского агента и его дочери из-за яда «Новичок», они заявили, что приехали в город, чтобы полюбоваться его готическим собором.

Фото: Twitter

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