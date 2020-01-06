Рост Instagram снизится впервые за всю историю существования – исследование

Согласно отчету eMarketer, в 2020 году рост Instagram снизится впервые за всю историю существования данной социальной сети. При этом пользователи старшего возраста не будут переходить на приложение так быстро, как ожидалось.

В отчете, в частности, сказано: «В 2019 году темпы роста Instagram в США впервые замедлятся и составят до 6,7%. Для сравнения: 2018 году прирост пользователей составил 10,1%. Начиная с 2020-го и до конца прогнозируемого периода – 2023 года, – по нашим оценкам, социальные медиаплатформа будет расти медленнее, чем ожидалось».

Аналитики прогнозируют, что

в 2020 году рост составит 4,5%;

в 2021 – 3,2%;

в 2022 – 2,2%;

в 2023 – 1,8%.

Несмотря на то что Instagram уже обслуживает более миллиарда активных пользователей в месяц, соцсеть никоим образом не вовлекает пользователей старшего возраста, что, возможно, и привело к падению. Также соцсеть имеет таких конкурентов, как Snapchat и TikTok, что несомненно влияет на замедление роста популярности Instagram.

«Несмотря на то, что пользователи старшего возраста не будут вовлекаться быстрыми темпами, рост числа пользователей в США в возрасте от 25 до 34 лет превысил ожидаемый уровень, составив 11,4%. Однако мы не ожидаем, что эти показатели существенно изменятся в ближайшие годы, поскольку усиление конкуренции со стороны Snapchat и TikTok затруднят рост Instagram», — говорится в документе.

В eMarketer отмечают, что доходы от рекламы в Instagram вырастут на 46% – до $13,86 млрд в 2020 году благодаря добавлению новых вариантов размещения рекламы и электронной коммерции. Но в долгосрочной перспективе Instagram потеряет прежние лидерские позиции и получит новых конкурентов в лице приложений, ориентированных на молодежь.

Инфографика: eMarketer

Фото: unsplash.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!