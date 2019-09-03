НовостиСМИ

Российского блогера осудили на 5 лет за пост в Twitter

от Анна Тимаревская
От Анна Тимаревская 556
Главная Новости Российского блогера осудили на 5 лет за пост в Twitter

За пост в Twitter о детях полицейских российского блогера Владислава Синицу осудили на пять лет.

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии, признав его виновным в экстремизме с угрозой применения насилия. Причиной стала его запись в Twitter, в которой усмотрели призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Медуза».

Дословно Владислав Синица написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». 3 августа его задержали.

Владислав Синица не признал свою вину. Он подтвердил, что написал этот твит, но, по его словам, никому не угрожал, а просто рассуждал о возможных последствиях для силовиков.

Следствие продолжалось один день. В ходе судебного заседания прокурор спросил, зачем блогер говорил «о необходимости похищать детей». На что Синица ответил, что не говорил такого. В ходе прений прокурор просил приговорить блогера к шести годам колонии – максимальный срок, предусмотренный статьей Уголовного кодекса об экстремизме.

По сообщениям журналистов, судья во время оглашения приговора распорядилась конфисковать в пользу государства «орудие преступления» Синицы — айфон.

В Росгвардии вынесенный приговор назвали справедливым: «Мы считаем, что приговор справедливый, поскольку угрозы в адрес детей сотрудников, которые звучали у блогера, это серьезная вещь. И, на мой взгляд, наказание соответствует тому поступку, который он совершил», – заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Фото: Медиазона

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Любой ценой: ради проведения ЧМ-2022 Катар очернял конкурентов

30.07.2018

Издатель Meduza – о том, как правильно рассказывать...

06.03.2018

Завтра выходит 5 сезон постапокалиптического сериала «Сотня»

23.04.2018

? В Европе поддержали украинских журналистов-политзаключенных

10.05.2019

В смерти актрисы «Дизель Шоу» винят водителя

22.10.2018

Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета

18.06.2019

От советов по дому к женскому кружку: «Все...

30.01.2018

Крупнейший мировой производитель грозится изъять рекламу из Google...

13.02.2018

StarLightMedia планирует выйти в плюс уже в этом...

11.07.2019

Телеканал «Киев» отказался от программы Снежаны Егоровой

09.08.2019