Российского блогера осудили на 5 лет за пост в Twitter

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии, признав его виновным в экстремизме с угрозой применения насилия. Причиной стала его запись в Twitter, в которой усмотрели призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Медуза».

Дословно Владислав Синица написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео». 3 августа его задержали.

Владислав Синица не признал свою вину. Он подтвердил, что написал этот твит, но, по его словам, никому не угрожал, а просто рассуждал о возможных последствиях для силовиков.

Следствие продолжалось один день. В ходе судебного заседания прокурор спросил, зачем блогер говорил «о необходимости похищать детей». На что Синица ответил, что не говорил такого. В ходе прений прокурор просил приговорить блогера к шести годам колонии – максимальный срок, предусмотренный статьей Уголовного кодекса об экстремизме.

По сообщениям журналистов, судья во время оглашения приговора распорядилась конфисковать в пользу государства «орудие преступления» Синицы — айфон.

В Росгвардии вынесенный приговор назвали справедливым: «Мы считаем, что приговор справедливый, поскольку угрозы в адрес детей сотрудников, которые звучали у блогера, это серьезная вещь. И, на мой взгляд, наказание соответствует тому поступку, который он совершил», – заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Фото: Медиазона