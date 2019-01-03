Российская версия Euronews назвала «важной потерей» смерть экс-главаря «ДНР»

Российское подразделение Euronews составило список выдающихся лиц, умерших в 2018 году, и поставило в один ряд с сенатором США Джоном Маккейном и российской правозащитницей Людмилой Алексеевой бывшего главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко.

«У этих людей разные идеалы, разный путь к успеху, разные интересы. Но всех их объединяют страсть к делу, которому они посвятили жизнь, а также год смерти. Мы вспомнили о тех, кого мир потерял в 2018 году», – говорится в публикации. Присутствие Захарченко в списке объясняется следующем образом: «Его (Захарченко. – Ред.) гибель стала несомненным событием, как бы к нему ни относиться».

Среди фамилий выдающихся людей, по версии российской редакции Euronews, – всемирно известный физик Стивен Хокинг, американский сенатор и друг Украины Джон Маккейн, известная российская правозащитница Людмила Алексеева, 41-й президент США Джордж Буш-старший, «отец комиксов» Стэн Ли, оперная певица Монсеррат Кабалье, российские театральные деятели, актеры – Олег Табаков, Николай Караченцов и певец Иосиф Кобзон, а также кутюрье Юбер де Живанши. Погибшего в результате взрыва в ресторане оккупированного Донецка главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко издание также отнесло к «утратам для мира».

Напомним, Олег Табаков, Николай Караченцов и Иосиф Кобзон находились в «черном» списке Министерства культуры Украины.

Главарь «ДНР» Захарченко вошел в аналогичный список «утрат для мира» программы «Вести недели», которая вышла в эфир 30 декабря на «России-1».

Ранее российский Euronews регулярно попадался на специфической редакционной политике по отношению к Украине. В начале декабря канал показал манипулятивный сюжет о введении военного положения в Украине. В сюжете не разъясняли, почему введено военное положение, а также опустили факт агрессии российских военных кораблей против украинских в нейтральных водах Черного моря.

В январе 2018 года сообщалось о том, что вещатель внес изменения в сюжет из Крыма, в котором не упоминалось о российской оккупации полуострова.

Главным акционером канала Euronews (53%) являет египетский миллиардер Нагиб Савирис (через компанию Media Globe Networks). Еще 25% телеканала – у американской NBCUniversal News Group. Остальные 22% находятся у 20 вещателей (общественных или государственных), где основные доли у каналов Франции, Италии, России, Турции и Швейцарии.

За российскую версию Euronews отвечает государственный телехолдинг ВГТРК. Украинская версия Euronews стартовала в 2010-м и остановила свое вещание в июле 2017-го из-за долгов украинских партнеров перед каналом – группы «Интер» и НТКУ (сегодня НОТУ). НОТУ должна Euronews 10,5 млн евро. Euronews и группа «Интер» договорились о сотрудничестве в начале 2015 года, после того, как от телеканала отказалась НТКУ. Лицензия Euronews обошлась телегруппе дешевле, чем государству – 3,9 млн евро в год против 5,5 млн евро для НТКУ, но группа «Интер» за нее также не платила. Закрытие украинской версии произошло с имплементацией стратегического плана Next, по которому многоязычный Euronews разделялся на 12 телеканалов с разным контентом на разных языках.

Примечательно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в августе 2014-го запретил российскую версию канала для ретрансляции украинскими провайдерами кабельного телевидения, исключив из адаптированного списка иностранных телеканалов из-за российской пропаганды. Тогда свое решение украинский регулятор аргументировал тем, что, согласно контракту Euronews и НТКУ (на то время), в Украине должна была ретранслироваться исключительно украинская версия телеканала.

Сегодня в адаптированном списке иностранных телеканалов, обнародованном на сайте Нацсовета, указана в том числе и российская дорожка вещателя. В списке запрещенных телеканалов нет российской версии Euronews.

«Телекритика» официально обратилась за разъяснениями к Нацсовету, а также к члену регулятора Сергею Костинскому, который курирует вопрос попадания иностранных телеканалов в адаптированный список.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день регулятор запретил для ретрансляции в украинских кабельных сетях 80 российских телеканалов. 6 сентября 2018-го регулятор на полгода запретил российский международный информационный телеканал RTVI за трансляцию российских фильмов с «черносписочниками» и популяризирующих войска РФ, а также информационных программ с антиукраинской риторикой.

Фото: Euronews