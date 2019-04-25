Рекламное агенство Starcom Ukraine сменило управляющего директора

Ольга Воронова работает в рекламе и медиа около 17 лет. Она присоединилась к Publicis Groupe Ukraine в 2017 году управляющим директором Spark Foundry (на тот момент – Mediavest) и за два года улучшила позиции агентства на рынке, посодействовала совершенствованию медийного продукта, усилила сотрудничество с текущими клиентами и обрела новых.

«Ольга – сильный и динамичный лидер, который способен сплотить и мотивировать команду. Я уверен, что с ее приходом продукт и сервис Starcom Ukraine станет еще лучше и качественнее», – прокомментировал назначение CEO Publicis Groupe Ukraine Энвер Кикава.

«Я искренне благодарна команде Spark Foundry за эти два года, наполненные яркими проектами, непростыми решениями, прекрасными людьми и командным духом. Рада быть частью Publicis Groupe и принять новый вызов. Мне импонирует Human Experience (HX) – уникальная глобальная философия Starcom, ориентированная на решение клиентских задач. Считаю, что ее потенциал внутри организации еще мощнее, поэтому моей первоочередной задачей будет поддержка и имплементация этого подхода », – добавила управляющий директор Starcom Ukraine Ольга Воронова.

Алексей Осадчий оставляет позицию исполнительного директора Starcom Ukraine, чтобы взять на себя роль Chief Strategy Officer Publicis Groupe Ukraine. На новой должности Алексей сконцентрируется на создании стратегического интеграционного продукта для клиентов группы, включающей максимальный набор инструментов для достижения эффективных бизнес-результатов.

Фото: Publicis Groupe Ukraine