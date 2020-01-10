Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей

«Reddit не будет публиковать контент, при создании которого пользователи, обманом или вводя в заблуждение, выдают себя за других физических или юридических лиц. Данное правило касается не только людей, имеющих личныве аккаунты в Reddit, но и домены, создающие манипулятивные материалы и имитирующие кого/что-либо с целью ввести аудиторию в заблуждение. Хотя мы разрешаем публиковать контент сатирического и пародийного характера, мы всегда будем учитывать контекст каждого создаваемого поста», — сказано в официальном сообщении.

Представитель Reddit объяснил, что данное нововведение поможет избежать потенциальных проблем в будущем, например, проблему распространения дипфейков на политическую тему.

Отметим, что в 2018 году жалобы пользователей Reddit на подражание другим людям составили только 2,3% от общего количества жалоб.

Фото: Unsplash

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