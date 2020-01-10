Главная Новости Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей
Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей
НовостиСМИ

Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей

от Telekritika
Telekritika 353

Сервис борется с распространением дипфейков.

Новостной онлайновый сервис Reddit запретил пользователям выдавать себя за других людей или компании, публикуя дипфейки и другие вводящие в заблуждение материалы. Об этом решении компания сообщила на reddithelp.com.

«Reddit не будет публиковать контент, при создании которого пользователи, обманом или вводя в заблуждение, выдают себя за других физических или юридических лиц. Данное правило касается не только людей, имеющих личныве аккаунты в Reddit, но и домены, создающие манипулятивные материалы и имитирующие кого/что-либо с целью ввести аудиторию в заблуждение. Хотя мы разрешаем публиковать контент сатирического и пародийного характера, мы всегда будем учитывать контекст каждого создаваемого поста», — сказано в официальном сообщении.

Представитель Reddit объяснил, что данное нововведение поможет избежать потенциальных проблем в будущем, например, проблему распространения дипфейков на политическую тему.

Отметим, что в 2018 году жалобы пользователей Reddit на подражание другим людям составили только 2,3% от общего количества жалоб.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Россия» показал «интервью» с Зеленским

16.12.2019

Universal Pictures улучшит графику в «Кошках» после провального...

23.12.2019

Журналиста NewsOne вызывают на допрос по делу Шеремета

23.12.2019

Новый канал покидает руководитель пресс-службы Светлана Цыбанева

31.12.2019

НАБУ проводит обыски относительно продвижения бренда UkraineNOW на...

26.12.2019

Настя Каменских впервые стала тренером «Голоса страны-10»

02.01.2020

Канал «Украина» покажет новогоднюю комедию «Елка на миллион»

26.12.2019

За десять лет прибыль Netflix выросла более чем...

27.12.2019

Стали известны зарплаты американских актеров за съемки в...

18.12.2019

В суперфинал «X-фактора» вышли Элина Иващенко и Георгий...

21.12.2019