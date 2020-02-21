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Reddit открыл офис в Киеве

от Telekritika
От Telekritika 359
Главная Диджитал Reddit открыл офис в Киеве

И начал набирать сотрудников.

Компания Reddit открыла офис в Киеве и сейчас ищет туда разработчиков, сообщает Ain.ua.

О деталях изданию рассказали Software engineer Алексей Ященко, mobile software engineer Алексей Павловский из киевского офиса, и senior user experience designer Павел Грозян из Сан Франциско.

У Reddit уже есть офисы по всему миру, в США и Европе и много удаленных сотрудников. «Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт», — говорит Павел Грозян. 

Пока что у компании нет планов открывать офисы в других городах в Украине. Киевских сотрудников на данный момент двое, но в дальнейшем штат расширят до десяти человек. Команду будут набирать в подразделение Special Projects, которое занимается будущим платформы. 

По словам представителей компании, пока у Reddit не так много пользователей в Украине и за пределами англоязычного мира. У команды есть планы по локализации всего продукта, и после этого ситуация может поменяться. Возможно киевский офис будет участвовать в переводе Reddit на украинский.

«Нам интересно рассказать украинским пользователям о Reddit, что это такое, почему мы — не социальная сеть, не Facebook. Обычно считают, что это — место для мемов и гифок с котиками, но у нас генерируется огромное количество оригинального контента на серьезные темы, от постройки ракет до выборов президента», — объясняет Павел. 

Фото: Unsplash

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